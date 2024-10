Il 2025 segna un nuovo capitolo per la misura che incentiva gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici in Italia. Come funzionerà in futuro questo importante incentivo (Di venerdì 25 ottobre 2024) La manovra finanziaria del Governo cambia volto all’Ecobonus, l’agevolazione fiscale che permette di ottenere un risparmio a seguito di una ristrutturazione o interventi di efficientamento dell’immobile. Dal 1° gennaio 2025, infatti, verranno sempre sostenuti i lavori svolti sulle prime case, ma scenderanno le percentuali delle aliquote, in particolare se riguardano le seconde case. Iodonna.it - Il 2025 segna un nuovo capitolo per la misura che incentiva gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici in Italia. Come funzionerà in futuro questo importante incentivo Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La manovra finanziaria del Governo cambia volto all’Ecobonus, l’agevolazione fiscale che permette di ottenere un risparmio a seguito di una ristrutturazione odidell’immobile. Dal 1° gennaio, infatti, verranno sempre sostenuti i lavori svolti sulle prime case, ma scenderanno le percentuali delle aliquote, in particolare se riguardano le seconde case.

