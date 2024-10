Ilfattoquotidiano.it - Hasib Hourani, il soffocamento della Palestina (traduzione di Anna Aresi)

(Di venerdì 25 ottobre 2024) I testi che seguono sono tratti da rock flight, esordio poetico del giovane scrittore, appena uscito per l’editore australiano Giramondo. Nato apolide in una famiglia di esiliati,risiede ora in Australia, dove ha già ricevuto diversi riconoscimenti letterari.rock flight può essere letto come un lungo componimento diviso in cinque capitoli, scandito dal rincorrersi di immagini relative al respiro e ale alla simbologia degli uccelli migratori che si intrecciano nella vicenda personale del poeta e del popolo palestinese tutto. Il libro, ultimato proprio nell’ottobre del 2023, risulta tragicamente profetico rispetto agli avvenimenti successivi al 7 ottobre, anche se le atrocità commesse si sono rivelate ancora più terribilipiù infausta delle profezie. A. *** i miei nonni fuggono dalla bellezza. è il 1948.