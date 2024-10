Halloween a Villa Reale. Torna la caccia al tesoro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Torna per la quinta edizione uno degli eventi più amati dai bambini: la caccia al tesoro di Halloween nel parco di Villa Reale di Marlia, frazione di Capannori (provincia di Lucca). Per due weekend consecutivi, sabato 26 e domenica 27 ottobre, e sabato 2 e domenica 3 novembre, fantasmi, vampiri, streghe e maghi invaderanno il parco in cerca di indizi, con l’unico obiettivo di trovare il tesoro che svelerà l’ambito premio finale. La manifestazione si preannuncia ricca di sorprese, con un’aggiunta speciale per i più coraggiosi: l’apertura del tunnel sotterraneo della Palazzina dell’Orologio, un passaggio segreto che viene reso accessibile al pubblico solo durante l’evento. La visita al tunnel offrirà un tocco di mistero in più, arricchendo l’atmosfera spettrale che aleggerà sul parco. Quotidiano.net - Halloween a Villa Reale. Torna la caccia al tesoro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024)per la quinta edizione uno degli eventi più amati dai bambini: laaldinel parco didi Marlia, frazione di Capannori (provincia di Lucca). Per due weekend consecutivi, sabato 26 e domenica 27 ottobre, e sabato 2 e domenica 3 novembre, fantasmi, vampiri, streghe e maghi invaderanno il parco in cerca di indizi, con l’unico obiettivo di trovare ilche svelerà l’ambito premio finale. La manifestazione si preannuncia ricca di sorprese, con un’aggiunta speciale per i più coraggiosi: l’apertura del tunnel sotterraneo della Palazzina dell’Orologio, un passaggio segreto che viene reso accessibile al pubblico solo durante l’evento. La visita al tunnel offrirà un tocco di mistero in più, arricchendo l’atmosfera spettrale che aleggerà sul parco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Halloween a Villa dei Vescovi : tutti gli eventi a Luvigliano di Torreglia - In occasione dell'ultimo fine settimana di ottobre torna a FAI - Villa dei Vescovi l'evento dedicato ad Halloween ed in particolare alle famiglie e ai nostri piccoli ospiti. Sono due le giornate - Sabato 26 e giovedì 31 ottobre - per poter vivere ... (Padovaoggi.it)

Halloween 2024 - tre giorni di magia e giochi in maschera a Villa Tasca - Dal primo al 3 novembre i fantasmi e le zucche popoleranno il giardino di Villa Tasca, location di una tre giorni all'insegna della magia e del divertimento. In programma anche una sfilata a tema e tanti giochi. Si comincia venerdì 1, alle ore ... (Palermotoday.it)

Halloween family day - un'avventura magica a Villa Widmann - Una giornata per immergersi nella magia: Halloween Family Day, in programma venerdì 1 novembre, è un’occasione per entrare in un mondo fantastico dove i bambini saranno i protagonisti di un'avventura epica. Un momento prezioso per staccare dalla ... (Veneziatoday.it)

Misteri e segreti a Villa Forni con Psycho Halloween - Appuntamento giovedì 31 ottobre a Villa Forni con l'evento "Psycho Halloween": l’esperienza teatrale interattiva che trascinerà i partecipanti nell’oscurità. "Psycho Halloween - spiegano gli organizzatori - ti aspetta nelle maestose e ... (Modenatoday.it)