Haaland al Real Madrid è più di una suggestione, dipende anche dalla decisione di Guardiola (Sky Sport Uk) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Haaland potrebbe lasciare il Manchester City. A riportarlo è Sky Sports, secondo cui l’attaccante norvegese sarebbe interessato ad entrare a far parte dei Blancos. Il Real Madrid è interessato ad Haaland, servono 150 milioni Il contratto di Haaland con il City scade nel 2027 e ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Sempre Sky Sports riporta che uno dei candidati a sostituire Haaland è Viktor Gyokeres, centravanti dello Sporting Lisbona. L’attaccante norvegese è stato a lungo accostato al Real Madrid, ma si trattava esclusivamente di voci di mercato. Adesso però la situazione pare mutate. La clausola di risoluzione attiva e l’interesse della squadra spagnola rendono la trattativa più accessibile. Haaland con la maglia del Real Madrid potrebbe essere Realtà già nell’estate del 2025. Il futuro dell’attaccante pare poi legato a doppio filo al futuro di Pep Guardiola. Ilnapolista.it - Haaland al Real Madrid è più di una suggestione, dipende anche dalla decisione di Guardiola (Sky Sport Uk) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)potrebbe lasciare il Mster City. A riportarlo è Skys, secondo cui l’attaccante norvegese sarebbe interessato ad entrare a far parte dei Blancos. Ilè interessato ad, servono 150 milioni Il contratto dicon il City scade nel 2027 e ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Sempre Skys riporta che uno dei candidati a sostituireè Viktor Gyokeres, centravanti delloing Lisbona. L’attaccante norvegese è stato a lungo accostato al, ma si trattava esclusivamente di voci di mercato. Adesso però la situazione pare mutate. La clausola di risoluzione attiva e l’interesse della squadra spagnola rendono la trattativa più accessibile.con la maglia delpotrebbe esseretà già nell’estate del 2025. Il futuro dell’attaccante pare poi legato a doppio filo al futuro di Pep

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grealish pronto per l’Inter : «Con loro una delle sere più belle della NOSTRA VITA : non vediamo l’ora di RIAFFRONTARLI. Haaland? Una MACCHINA» - Le parole di Jack Grealish, trequartista del Manchester City, in vista della sfida di Champions League con l’Inter Jack Grealish ha parlato ai canali ufficiali del Manchester City dopo la vittoria ottenuta in Premier con la doppietta di Haaland e ... (Calcionews24.com)