Grande Fratello: Federica Petagna di Temptation Island entra come nuova concorrente, l'indiscrezione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre nella casa più spiata d'Italia dovrebbe entrare una delle protagoniste del programma di Filippo Bisciglia. Federica Petagna, ex protagonista di Temptation Island, potrebbe presto fare il suo ingresso al Grande Fratello. Secondo le indiscrezioni, la giovane napoletana avrebbe sostenuto i provini mentre il docu-reality andava ancora in onda su Canale 5, e se tutto procede come previsto, dovrebbe varcare la Porta Rossa il prossimo lunedì 28 ottobre, come confermato da Fanpage. Federica Petagna porta al Grande Fratello altri due protagonisti di Temptation Island Non è la prima volta che il reality di Alfonso Signorini sceglie concorrenti provenienti dai programmi di Maria De Filippi: lo scorso anno, infatti, Mirko Brunetti, protagonista di Temptation Island, entrò nella Movieplayer.it - Grande Fratello: Federica Petagna di Temptation Island entra come nuova concorrente, l'indiscrezione Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre nella casa più spiata d'Italia dovrebbere una delle protagoniste del programma di Filippo Bisciglia., ex protagonista di, potrebbe presto fare il suo ingresso al. Secondo le indiscrezioni, la giovane napoletana avrebbe sostenuto i provini mentre il docu-reality andava ancora in onda su Canale 5, e se tutto procedeprevisto, dovrebbe varcare la Porta Rossa il prossimo lunedì 28 ottobre,confermato da Fanpage.porta alaltri due protagonisti diNon è la prima volta che il reality di Alfonso Signorini sceglie concorrenti provenienti dai programmi di Maria De Filippi: lo scorso anno, infatti, Mirko Brunetti, protagonista di, entrò nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sta entrando - è lei”. La nuova concorrente del Grande Fratello direttamente dalla tv - Da Temptation Island al Grande Fratello. È ufficiale: un nuovo concorrente è pronto a varcare l’iconica porta rossa e a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione del ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Federica Petagna di Temptation Island è una nuova concorrente : ecco quando entrerà in Casa - Dopo l'esperienza di Temptation Island, Federica Petagna è una delle concorrenti ufficiali del GF. Ecco quando entrerà nella Casa! (Comingsoon.it)

“Grande Fratello” - Tommaso Franchi si dichiara per Maica : la sua reazione (VIDEO) - News Tv. Tommaso Maica “Grande Fratello”. Lo scambio tra il reality italiano e il reality spagnolo ha funzionato. Shaila e Lorenzo si sono dati alla pazza gioia in Spagna, mentre in Italia Tommaso sembra aver preso una cotta per Maica, che ha già ... (Tvzap.it)

Federica Petagna nuova concorrente del Grande Fratello : ecco quando entrerà - Dopo il successo di Mirko e Perla della scorsa edizione, era prevedibile e scontato che pure quest’anno Alfonso Signorini pescasse dal favoloso universo di Temptation Island per il cast del Grande Fratello. E così sarà. La fortunata prescelta è ... (Biccy.it)