Gino Cecchettin: «Abbiamo capito chi è Filippo Turetta» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gino Cecchettin ha parlato ai giornalisti durante un momento di pausa del processo a Venezia a Filippo Turetta, che ha ammesso di aver ucciso la figlia dell’uomo, Giulia. Il padre della vittima ha parlato dell’interrogatorio al 22enne e ha affermato: «Il momento più doloroso è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo il punto del processo, il punto è che Abbiamo capito chi è Filippo Turetta. Infatti adesso il suo avvocato vuole capirne di più, ma per me è chiarissimo. Quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra, e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri». Lettera43.it - Gino Cecchettin: «Abbiamo capito chi è Filippo Turetta» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ha parlato ai giornalisti durante un momento di pausa del processo a Venezia a, che ha ammesso di aver ucciso la figlia dell’uomo, Giulia. Il padre della vittima ha parlato dell’interrogatorio al 22enne e ha affermato: «Il momento più doloroso è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo il punto del processo, il punto è chechi è. Infatti adesso il suo avvocato vuole capirne di più, ma per me è chiarissimo. Quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra, e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gino Cecchettin - 'abbiamo capito chi è Filippo Turetta' - "Il momento più doloroso è stato sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. Ma non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è Filippo Turetta". Lo ha detto Gino Cecchettin, in un momento di ... (Quotidiano.net)

Processo a Filippo Turetta - Gino Cecchettin : «Il dolore più grande? Sapere cosa ha attraversato mia figlia» - Il padre di Giulia Cecchettin ha fissato sempre l'unico imputato per la morte di sua figlia Giulia, nella prima udienza in cui Turetta è comparso in aula (Vanityfair.it)

Omicidio Cecchettin - l'arrivo in Aula per la prima volta di Filippo Turetta - Felpa nera con il cappuccio e una cartelletta in mano. Così Filippo Turetta si è presentato per la prima volta in Aula alla Corte d'Assise di Venezia dove è in corso il processo per l'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin. "Volevo togliere ... (Liberoquotidiano.it)

Giulia Cecchettin - parla il papà Gino : “Oggi abbiamo capito davvero chi è Filippo Turetta” - Nel giorno dell'interrogatorio di Turetta, imputato per omicidio aggravato, in aula c'era anche Gino Cecchettin: "Sapere cosa ha passato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita è stato il momento più doloroso di questa giornata" ha ammesso ... (Fanpage.it)