Genova, docente “spogliava” con l’intelligenza artificiale le sue studentesse: sei le vittime (Di venerdì 25 ottobre 2024) Rubava le immagini dai profili social delle studentesse. Poi con un programma che sfrutta l’intelligenza artificiale le “spogliava” e condivideva le foto alterate su una chat Telegram. Per questo un professore associato della facoltà di Architettura dell’Università di Genova è accusato di diffamazione aggravata. vittime sei ragazze: una foto in particolare, ritraeva una studentessa quando era ancora minorenne. Per questo dettaglio l’accusa potrebbe aggravarsi diventando pedo pornografia virtuale. A far partire le indagini è stato il rettore Federico Delfino che ha segnalato il caso alla polizia postale coordinata dal pm Federico Panichi. Il Magnifico era stato informato da una delle studentesse coinvolte. Il professore associato è stato per questo sospeso. La polizia postale ha perquisito la casa e l’ufficio del docente e sequestrato tutti i suoi dispositivi elettronici. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024) Rubava le immagini dai profili social delle. Poi con un programma che sfruttale “” e condivideva le foto alterate su una chat Telegram. Per questo un professore associato della facoltà di Architettura dell’Università diè accusato di diffamazione aggravata.sei ragazze: una foto in particolare, ritraeva una studentessa quando era ancora minorenne. Per questo dettaglio l’accusa potrebbe aggravarsi diventando pedo pornografia virtuale. A far partire le indagini è stato il rettore Federico Delfino che ha segnalato il caso alla polizia postale coordinata dal pm Federico Panichi. Il Magnifico era stato informato da una dellecoinvolte. Il professore associato è stato per questo sospeso. La polizia postale ha perquisito la casa e l’ufficio dele sequestrato tutti i suoi dispositivi elettronici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esami di laboratorio - come cambieranno con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale - Sul fronte economico e gestionale, probabilmente, non ci sono dubbi. L’AI può disporre di tanti e tanti di quei dati, stiamo parlando di milioni di informazioni, potenzialmente processabili in pochissimo tempo. Una “mission impossible” per la mente ... (Quifinanza.it)

Genova - professore spogliava le studentesse con l’intelligenza artificiale. Chat Gpt si difende così… - Un professore associato della facoltà di Architettura a Genova è indagato per aver usato l’intelligenza artificiale per rubare e trasformare in immagini hard le foto social di almeno sei studentesse, poi condivise su una chat di Telegram. La ... (Secoloditalia.it)

Mister Movie | Elon Musk citato in giudizio dal produttore di Blade Runner 2049 per la pubblicità sull’intelligenza artificiale - Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Alcon Entertainment, la casa di produzione dietro Blade Runner 2049, ha avviato una causa legale contro Elon Musk in relazione all’uso di immagini generate dall’intelligenza ... (Mistermovie.it)

Google Foto svela quando una foto è stata modifica con l’intelligenza artificiale - Google Foto si aggiorna introducendo indicazioni chiare sulle immagini modificate con gli strumenti di intelligenza artificiale. L'articolo Google Foto svela quando una foto è stata modifica con l’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid. (Tuttoandroid.net)