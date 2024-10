Isaechia.it - Fabrizio Corona su Ferragni e Fedez: “Vi svelo una cosa che nessuno sa, di recente avevano fatto pace ma poi è successo che…”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nonostante si siano lasciati ormai da diversi, mesi la separazione tra Chiaracontinua a tenere banco e ad essere uno dei principali argomenti di discussione del gossip. Dopo le ultime voci, secondo cui Chiara avrebbe già posto fine alla frequentazione con l’imprenditore Silvio Campara (clicca QUI per leggere), nelle scorse oreha svelato nuovi retroscena in merito a ciò che è accaduto in questi ultimi mesi tra i due ex coniugi. Durante l’ultima puntata del podcast Gurulandia, infatti, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che nell’ultimo periodo il clima tra Chiara eera molto più disteso, al punto tale che imprenditrice digitale era stata anche a casa dell’ex marito per giocare con i figli. Le cose però sarebbero nuovamente cambiate dopo la consegna dell’ultimo tapiro di Striscia la Notizia a Chiara.