Fabrizio Corona: "Fedez e Chiara avevano fatto pace, poi lui si è infuriato"

Nell'ultimo mese sono circolate voci che hanno riportato tutto e il contrario di tutto su presunti accordi tra Fedez e Chiara Ferragni. C'era chi parlava di rapporti distesi e chi di frizioni e oggi a fare chiarezza c'ha pensato Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi nel podcast Gurulandia ha rivelato che i Ferragnez nell'ultimo periodo erano vicini a una pace e che Chiara era addirittura stata a casa del suo ex a giocare con Vittoria e Leone. Pare però che le cose siano precipitate quando è andata in onda a Striscia la Notizia la consegna del tapiro a Chiara. Secondo Fabrizio Corona, a Fedez non sarebbero piaciute le dichiarazioni della Ferragni e questo avrebbe sbarrato la strada verso la pace.

