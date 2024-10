F1 GP Messico Russell | Verstappen avrebbe dovuto essere penalizzato

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “si è comportato in quel modo ad Austin perché stava battagliando con Norris.. Norris ha fatto track limits, ma ancheera fuori dal tracciato. Servirebbero degli steward professionisti per giudicare questi casi limite per garantire coerenza di giudizio. Più sono complicate le regole e più ci sono zone grigie nel regolamento”. Queste le parole del pilota Mercedes George, nella conferenza stampa, alla vigilia delle prime prove libere in. F1 GP: “” SportFace.