Lapresse.it - Elly Schlein, post shock di Salvo Coppolino sulla leader Pd: la condanna di Musumeci

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bufera per unsucomparsopagina Facebook di, dirigente regionale siciliano del movimento “Diventerà Bellissima” e fedelissimo di. “Ricordo una volta i fascisti volevano abusare di me, ma poi fuggirono” è la frase scritta e poi cancellata sul profilo del politico siciliano, assieme a una foto della segretaria del Pd. Lo stessosi è giustificato dicendo di essere stato vittima di un hacker. Immediata è arrivata ladel ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello, ex governatore della Sicilia. “Leggo basito le parole pubblicate sul profilo di, dalle quali l’interessato ha preso le distanze. A prescindere dalla loro reale paternità, sono frasi che condanno fermamente, esprimendo la mia solidarietà alla segretaria