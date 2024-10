Ilrestodelcarlino.it - Due vittorie e una sconfitta nel fine settimana delle selezioni targate Giara

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Duee una, per laAssicurazioni, in una seconda giornata dei campionati a squadre di tennistavolo che ha visto in campo solo le formazioni di serie B2, C1 e C2, mentre le tre di serie D3 sono rimaste ferme. In serie B2 il terzetto di punta della società , impegnato a Carrara contro unarealtà più forti del torneo, è stato sonoramente battuto dall’Apuania, in una giornata già compromessa in partenza per l’assenza del numero uno Andreoli, alle prese con una distorsione a una caviglia. 5-0 il risultato finale, con i ferraresi che non sono andati oltre la conquista di qualche set; solo Andrea D’Amore, contro il quotato Cremente, è riuscito a giocarsi il match sino alla, cedendo alla bella dopo essere stato anche in vantaggio.