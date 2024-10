Droga nei locali caldaie, ennesimo caso di insicurezza al carcere di Secondigliano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiennesimo fatto di cronaca carcere di Napoli “Secondigliano”. I dirigenti sindacali del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Raffale MUNNO e Donato VAIA, danno notizia che “questa mattina, un Assistente di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto, all’interno di alcuni tubi presenti nei locali caldaie, della sostanza stupefacente di colore marrone avvolta nel cellophane, poi accertato essere Droga”. Tiziana Guacci, segretario regionale del SAPPE, evidenzia “ancora una volta la Polizia Penitenziaria, nonostante gli scarsi mezzi a disposizione e la carenza di personale, è riuscita a intercettare oggetti illeciti destinati alla popolazione detenuta”. Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, rivolge un “plauso all’addetto dell’Area Esterna del carcere di Napoli “Secondigliano” e all’ispettore coordinatore del medesimo settore. Anteprima24.it - Droga nei locali caldaie, ennesimo caso di insicurezza al carcere di Secondigliano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutifatto di cronacadi Napoli “”. I dirigenti sindacali del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Raffale MUNNO e Donato VAIA, danno notizia che “questa mattina, un Assistente di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto, all’interno di alcuni tubi presenti nei, della sostanza stupefacente di colore marrone avvolta nel cellophane, poi accertato essere”. Tiziana Guacci, segretario regionale del SAPPE, evidenzia “ancora una volta la Polizia Penitenziaria, nonostante gli scarsi mezzi a disposizione e la carenza di personale, è riuscita a intercettare oggetti illeciti destinati alla popolazione detenuta”. Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, rivolge un “plauso all’addetto dell’Area Esterna deldi Napoli “” e all’ispettore coordinatore del medesimo settore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sora - spaccio di droga : cinquantunenne dai domiciliari finisce in carcere - Era stata trovata con della cocaina in auto ed era finita agli arresti domiciliari ma aveva continuato nella sua attività di spaccio e per questo motivo nelle ore scorse è finita in carcere. I poliziotti del Commissariato di Sora ha eseguito ... (Frosinonetoday.it)

Droga nascosta negli slip. Spaccio dentro il carcere. Perquisizioni a tappeto - Trenta grammi di hashish sequestrati dentro il carcere di Reggio. È quanto emerso dal controllo effettuato dalla polizia penitenziaria nella casa circondariale di via Settembrini, un’attività svolta al fine di "prevenzione e repressione di fatti ... (Ilrestodelcarlino.it)

Carcere di Avellino : droga - cellulari e aggressioni fuori controllo. L’appello dell’O.S.A.P.P. al ministro Piantedosi - Leo Beneduci, segretario generale dell’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), lancia un appello al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. "Nel cuore dell'Irpinia, terra del Ministro dell'Interno, il carcere di ... (Avellinotoday.it)

Nel 2001 era finito in carcere per droga e lì aveva scoperto la passione per la recitazione che l'ha portato al successo. Si è spento dopo una malattia per la quale si era allontanato dal set - Adamo Dionisi, attore noto per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie Suburra, è morto all’età di 59 anni dopo una lunga malattia. Nato a Roma il 30 settembre 1965, Dionisi è stato uno dei capi degli ultrà della Lazio, e ... (Iodonna.it)