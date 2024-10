Corso di autodifesa femminile: "Potenziare corpo e autostima" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "autodifesa, prevenzione dei conflitti e gestione delle situazioni critiche" è il titolo del nuovo Corso gratuito dedicato alle donne, organizzato dal Comune di Macerata e dal Consiglio delle donne, in collaborazione con l’International academy for security and defence. Tre gli appuntamenti (8, 15 e 29 novembre, dalle 18.30 alle 21.30 nella palestra dell’Istituto salesiano - viale Don Bosco 55) che forniranno alle partecipanti strumenti teorico-pratici per sviluppare, rafforzare e migliorare le capacità individuali, riuscendo così a far fronte a situazioni di criticità nella vita privata e professionale. Informazioni e iscrizioni al numero 346.1680746; l’unico costo da affrontare saranno 20 euro per l’assicurazione. Ilrestodelcarlino.it - Corso di autodifesa femminile: "Potenziare corpo e autostima" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ", prevenzione dei conflitti e gestione delle situazioni critiche" è il titolo del nuovogratuito dedicato alle donne, organizzato dal Comune di Macerata e dal Consiglio delle donne, in collaborazione con l’International academy for security and defence. Tre gli appuntamenti (8, 15 e 29 novembre, dalle 18.30 alle 21.30 nella palestra dell’Istituto salesiano - viale Don Bosco 55) che forniranno alle partecipanti strumenti teorico-pratici per sviluppare, rafforzare e migliorare le capacità individuali, riuscendo così a far fronte a situazioni di criticità nella vita privata e professionale. Informazioni e iscrizioni al numero 346.1680746; l’unico costo da affrontare saranno 20 euro per l’assicurazione.

