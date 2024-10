Corruzione su appalti Pnrr e migranti (Di venerdì 25 ottobre 2024) In manette pure il sindaco di Ceccano. Tra gli arrestati, oltre al primo cittadino del Comune laziale di Fdi, imprenditori e funzionari: nel mirino progetti per l’accoglienza finanziati dall’Ue. Le intercettazioni: «Quando dice “caffè” ha fatto il bonifico». Laverita.info - Corruzione su appalti Pnrr e migranti Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 25 ottobre 2024) In manette pure il sindaco di Ceccano. Tra gli arrestati, oltre al primo cittadino del Comune laziale di Fdi, imprenditori e funzionari: nel mirino progetti per l’accoglienza finanziati dall’Ue. Le intercettazioni: «Quando dice “caffè” ha fatto il bonifico».

