Com’era l’Italia quando la Serie A è andata in chiaro per l’ultima volta: modem a 56k e Fiat Brava (Di venerdì 25 ottobre 2024) Martedì 29 ottobre DAZN offrirà in chiaro Milan-Napoli: sono passati 28 anni dall'ultima partita di Serie A trasmessa in diretta e visibile a tutti. Era uno Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996, in un'Italia profondamente diversa da quella di oggi. Fanpage.it - Com’era l’Italia quando la Serie A è andata in chiaro per l’ultima volta: modem a 56k e Fiat Brava Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Martedì 29 ottobre DAZN offrirà inMilan-Napoli: sono passati 28 anni dall'ultima partita diA trasmessa in diretta e visibile a tutti. Era uno Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996, in un'Italia profondamente diversa da quella di oggi.

