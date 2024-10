Zonawrestling.net - Cody Rhodes:”Finché i rumors dicono che sono nel main event di WrestleMania, Mi sta bene”

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Con41 all’orizzonte, la WWE ha infinite possibilità creative per le sue storyline, soprattutto con il recente ritorno di The Rock. Dopo che Roman Reigns ehanno fatto squadra a Bad Blood, sidiffuse voci su un possibile confronto tra queste tre superstar., attuale Undisputed WWE Champion, ha ora risposto a queste voci.ha completato la sua storia al termine diXL, conquistando l’Undisputed WWE Championship. Tuttavia, la sera successiva a RAW, The Rock ha chiarito che la sua storia conera appena iniziata, suggerendo un futuro confronto. SebRoman Reigns sia ancora profondamente coinvolto nella saga della Bloodline, continua a puntare alla riconquista del WWE Undisputed Championship.