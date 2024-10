Metropolitanmagazine.it - Cocktail: ecco i più dissetanti da provare in autunno

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’è anche una stagione perfetta perche combinano sapori freschi e speziati, ideali per dissetare e riscaldare. Il passaggio dall’estate all’è forse uno dei più traumatici perché, oltre a far scendere il termometro di qualche grado, segna anche l’inesorabile fine delle vacanze. Quindi a seguire una lista dirinfrescanti per ‘l’per non farci dimenticare la bella stagione appena conclusa.a voi qualcheda scoprire inBloody MaryIl mio preferito, il Bloody Mary è uniconico, celebre per il suo sapore audace e la capacità di rinfrescare. Nato negli anni ‘20, la sua origine è incerta, ma si ritiene che sia stato creato a Parigi o a New York. La sua storia è molto simpatica e interessante.