Caos al Washington Post | Non appoggeremo né Harris né Trump Giallo sull’editoriale per Kamala mai pubblicato E gli abbonamenti calano

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non è un bel momento per il. Il quotidiano ha deciso che non appoggerào Donaldnelle imminenti elezioni americane. Una scelta che sembrerebbe esser stata fatta per porsi al di sopra delle parti, ma non pare proprio così. Secondo quanto riporta il New York Times un appoggio del WaPo verso la candidata democratica era già stato scritto ed era pronto per essere. Ma Jeff Bezos, proprietario del giornale, ha invitato tutti a non schierarsi. In serata William Lewis, editore e amministratore delegato del giornale, ha spiegato perché stavolta la testata non avrebbe sostenuto nessuno nella corsa alla Casa Bianca. «Nonnessun candidato in queste elezioni né in nessuna elezione presidenziale futura. Stiamo tornando alle nostre origini», spiega, citando quello che il giornale scrisse nel 1960, quando Nixon sfidò John Fitzgerald Kennedy.