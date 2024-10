Anteprima24.it - Calvi, passaggio di consegne in Consiglio comunale: Parziale fa spazio a Sateriale

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa ieri seraha un nuovo Consigliere: è Giuseppe, avvocato, titolare dell’omonima azienda agricola familiare, da sempre impegnato nello sport e nel sociale. A prendere la parola è stato il Presidente del, Avv. Paolo Vesce, il quale ha rappresentato la necessità di procedere alla surroga del consigliere decaduto con il primo, in ordine di preferenze, dei non eletti della lista “Per– Rocco Sindaco”, in base a quanto disposto dall’art. 45, comma 1, del TUEL, secondo il quale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.