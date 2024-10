Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Galatasaray fa sul serio per Davide Calabria. Il punto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilfarà un tentativo per acquistare il terzino destro delnella sessione diinvernale. Le ultimee ilnon sono mai stati così lontani. L’esperienza in rossonero del terzino destro classe 1996 è ormai giunta agli sgoccioli. Infatti, il contratto del calciatore italiano è in scadenza nel giugno 2025 e le trattative per un suo prolungamento si sono concluso con un nulla di fatto. Il numero due rossonero e la società si saluteranno quindi sicuramente con la conclusione della stagione. Tuttavia, non è da escludere a priori un addio del capitano nella sessione diinvernale.