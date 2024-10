Calcio femminile Italia-Malta oggi in tv | orario canale e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Alle 18:15 di, venerdì 25 ottobre, la nazionale azzurraallenata da Andrea Soncin sfideràallo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma in occasione della prima di due amichevoli in questa sosta dedicata gli impegni internazionali. Il 29 ottobre a Vicenza è in programma il test con la Spagna, mentre l’altro matchcon la Germania del 2 dicembre a Bochum sarà l’ultimo impegno dell’anno. Nell’impianto capitolino sono attesi circa 2mila spettatori e il segnale di Soncin è chiaro: affrontare tutte le partite con la stessa mentalità. “In questa finestra – ha sottolineato Andrea Soncin in conferenza stampa – disputeremo due partite completamente diverse, che devono però avere un comune denominatore: la mentalità”. Secondo il Ct “se vogliamo stare tra le grandi dobbiamo necessariamente affrontare tutti i match allo stesso modo.