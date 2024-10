Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024-25, il programma e gli arbitri della 5^ giornata (Di venerdì 25 ottobre 2024) giornata di big match e derby: in C1 c’è la sfida tra le capoliste Fermana e Pietralacroce. In C2 il match clou è Real Fabriano-Aurora Treia VALLESINA, 25 ottobre 2024 – Per i campionati regionali di Serie C1 e C2 di Calcio a 5 siamo già arrivati alla 5^ giornata di campionato. Andiamo a scoprire quali sono le partite tra oggi, venerdì 25, e domani, sabato 26 ottobre. Non mancano i big match. Serie C1 In Serie C1, tutti gli occhi della Regione sono puntati alla Palestra dell’ITT di Fermo alle 21.30 di stasera venerdì 25 ottobre, con la sfida tra le due capoliste Fermana e Pietralacroce, entrambe a 10 punti. I canarini, pur avendo vinto tutte e 4 le partite fin qui disputate, sono stati penalizzati di 2 punti per delle inadempienze amministrative. I dorici, invece, hanno vinto 3 partite e ne hanno pareggiata una. .com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024-25, il programma e gli arbitri della 5^ giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024)di big match e derby: in C1 c’è la sfida tra le capoliste Fermana e Pietralacroce. In C2 il match clou è Real Fabriano-Aurora Treia VALLESINA, 25 ottobre– Per i campionati regionali diC1 e C2 dia 5 siamo già arrivati alla 5^di campionato. Andiamo a scoprire quali sono le partite tra oggi, venerdì 25, e domani, sabato 26 ottobre. Non mancano i big match.C1 InC1, tutti gli occhiRegione sono puntati alla Palestra dell’ITT di Fermo alle 21.30 di stasera venerdì 25 ottobre, con la sfida tra le due capoliste Fermana e Pietralacroce, entrambe a 10 punti. I canarini, pur avendo vinto tutte e 4 le partite fin qui disputate, sono stati penalizzati di 2 punti per delle inadempienze amministrative. I dorici, invece, hanno vinto 3 partite e ne hanno pareggiata una.

