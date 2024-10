Bologna, titolo europeo di boxe a porte chiuse: niente pubblico per Malvina-Pavlovic (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 – Non ci sarà il calore del pubblico a spingere Pamela Malvina Noutcho Sawa nell’assalto alla cintura europea dei pesi leggeri contro Nina Pavlovic. La Bologna Boxing Night, organizzata dalla Bolognina boxe si disputerà infatti a porte chiuse, dopo il cambio di location annunciato proprio poche ore fa. All’Unipol Arena non potranno accedere gli spettatori, in accordo con le istituzioni, vista l’allerta meteo che ha spinto in queste ore il sindaco Matteo Lepore a vietare anche il match calcistico Bologna-Milan (la partita però si dovrebbe giocare in campo neutro per volere della Lega Serie A). Ilrestodelcarlino.it - Bologna, titolo europeo di boxe a porte chiuse: niente pubblico per Malvina-Pavlovic Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Non ci sarà il calore dela spingere PamelaNoutcho Sawa nell’assalto alla cintura europea dei pesi leggeri contro Nina. LaBoxing Night, organizzata dalla Bologninasi disputerà infatti a, dopo il cambio di location annunciato proprio poche ore fa. All’Unipol Arena non potranno accedere gli spettatori, in accordo con le istituzioni, vista l’allerta meteo che ha spinto in queste ore il sindaco Matteo Lepore a vietare anche il match calcistico-Milan (la partita però si dovrebbe giocare in campo neutro per volere della Lega Serie A).

