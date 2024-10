Asia Argento, figlia d’arte, una vita controcorrente e ora un nuovo amore – Ascolta (Di venerdì 25 ottobre 2024) È una che fin da piccola ha sempre fatto parlare di sé: Asia Argento. Ora l 'ex di Morgan ha ritrovato l'amore dopo la perdita sconvolgente del fidanzato Anthony Bourdain. Lui è un giovanissimo regista autore di cortometraggi. Si chiama Simone Bozzelli. Fin dalla nascita la figlia del grande regista horror Dario Argento si fa Sbircialanotizia.it - Asia Argento, figlia d’arte, una vita controcorrente e ora un nuovo amore – Ascolta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È una che fin da piccola ha sempre fatto parlare di sé:. Ora l 'ex di Morgan ha ritrovato l'dopo la perdita sconvolgente del fidanzato Anthony Bourdain. Lui è un giovanissimo regista autore di cortometraggi. Si chiama Simone Bozzelli. Fin dalla nascita ladel grande regista horror Dariosi fa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Simone Bozzelli - il regista che ha sfilato sul red carpet di Roma con Asia Argento - Simone Bozzelli, regista 30enne, ha diretto il video I Wanna Be Your Slave dei Maneskin e nel 2023 è uscito Patagonia, il suo primo film. Dopo essere apparso al fianco di Asia Argento sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, sono circolate ... (Fanpage.it)

Asia Argento smentisce la relazione con Simone Bozzelli : “Lo amo alla follia ma non stiamo insieme” - Asia Argento smentisce la relazione con il giovane regista Simone Bozzelli, sostenendo, però, che tra loro ci sia un legame molto forte. Anche il 30enne ha dedicato parole d'amore ad Argento.Continua a leggere (Fanpage.it)

Asia Argento e il nuovo fidanzato escono allo scoperto sul red carpet del Rome Film Fest - Prosegue nella capitale l’edizione numero diciannove del Rome Film Fest, rassegna cinematografica che si svolge a inizio autunno da quasi vent’anni, coinvolgendo l’intera città e ospitando le anteprime mondiali di diversi film d’autore e campioni ... (Metropolitanmagazine.it)

Morgan contro Asia Argento : «Come si permette di dire in tv che mi drogo e sono un padre assente?» - Il cantautore ha replicato con un lungo sfogo all'ex compagna che ospite di Verissimo l'ha dipinto come una persona che «è preda del suo ego» e ha «gravi problemi di dipendenza». Aggiungendo che quando la figlia Anna Lou era piccola, «lui non la ... (Vanityfair.it)