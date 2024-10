Calciomercato.it - Allegri preferito a Sarri e Mancini: firma immediata

(Di venerdì 25 ottobre 2024)è senza squadra dalla fine della scorsa stagione, quando è stato esonerato dalla Juve. Il livornese è pronto a subentrare in corsa Massimilianoha detto sì. Sì al ritorno in panchina a stagione in corso, così tanta è la voglia di risedersi in panchina dopo il tumultuoso divorzio con la Juventus.batte: ritorno immediato in panchina (LaPresse) – calciomercato.itsarebbe potuto tornare subito, se avesse accettato la corte saudita ricominciata pochi giorni dopo la fine della sua seconda avventura in bianconero. Il livornese ha inveceaspettare un’occasione diversa, meglio ancora se dalla Serie A. Ovviamente non disdegnando l’estero, a differenza del passato, come dimostrano gli ammiccamenti a quel Manchester United in cerca del successore di ten Hag.è pronto, anzi prontissimo a rimettersi in pista.