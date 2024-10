Al volante di una Golf rubata, mostra documenti contraffatti (Di venerdì 25 ottobre 2024) E' stata fermata alla guida di un'auto rubata in Germania con documenti contraffatti. Nei guai è finita una donna residente in provincia di Venezia di 48 anni originaria della Romania. A fermarla ieri 24 ottobre a Saonara sono stati i carabinieri della stazione di Legnaro impegnati in un posto di Padovaoggi.it - Al volante di una Golf rubata, mostra documenti contraffatti Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) E' stata fermata alla guida di un'autoin Germania con. Nei guai è finita una donna residente in provincia di Venezia di 48 anni originaria della Romania. A fermarla ieri 24 ottobre a Saonara sono stati i carabinieri della stazione di Legnaro impegnati in un posto di

