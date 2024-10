Venerdì 25 Ottobre a Chieti Scalo la live performance voce piano chitarra di Daniela Del Ponte (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì 25 Ottobre al Meat & Friends di Chieti Scalo si terrà la live performance voce piano chitarra di Daniela Del Ponte ( "Due anime", incontro tra il rock e la melodia)Il live si dividerà in due momenti e con l'ausilio di due strumenti: pianoforte e chitarra. La prima parte più soft e Chietitoday.it - Venerdì 25 Ottobre a Chieti Scalo la live performance voce piano chitarra di Daniela Del Ponte Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)25al Meat & Friends disi terrà ladiDel( "Due anime", incontro tra il rock e la melodia)Ilsi dividerà in due momenti e con l'ausilio di due strumenti:forte e. La prima parte più soft e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Propaganda live : anticipazioni e ospiti della puntata di stasera - venerdì 18 ottobre 2024 - Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. I momenti di Propaganda Live Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo. La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità. (Tpi.it)

LIVE – Lotto e Superenalotto oggi - venerdì 18 ottobre 2024 : numeri in DIRETTA - E poi il programma riprenderà martedì 22. La prossima estrazione avverrà già nella giornata di domani, sabato 19 ottobre, per la consueta quarta e ultima estrazione settimanale. Venerdì 18 ottobre 2024 è il terzo appuntamento di questa settimana dedicata alle estrazioni del Lotto e del Superenalotto. (Sportface.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : venerdì con prove libere e qualifiche Sprint - 00, prima delle qualifiche vere e proprie per la gara lunga della domenica. Si comincia alle 19. Il duello per la vittoria finale dovrebbe riguardare i primi due, anche se la Ferrari ha messo in mostra dei progressi tra Monza e Baku, ma adesso dovranno arrivare conferme su una pista decisamente diversa come quella americana. (Oasport.it)