Usa 2024, Beyoncé al comizio di Harris venerdì a Houston (Di giovedì 24 ottobre 2024) Beyoncé parteciperà venerdì al comizio di Kamala Harris a Houston. Lo riporta il Washington Post, citando fonti. La popstar, che non ha ancora formalmente appoggiato la candidata dem, in precedenza aveva approvato l’uso da parte della campagna di Harris della sua canzone ‘Freedom’. La diva era stata al centro di rumors sulla sua possibile partecipazione come ospite a sorpresa alla Convention Democratica di agosto, poi rivelatasi infondata. La cantante, originaria di Houston, aveva sostenuto il presidente Joe Biden alle ultime elezioni. Lapresse.it - Usa 2024, Beyoncé al comizio di Harris venerdì a Houston Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)parteciperàaldi Kamala. Lo riporta il Washington Post, citando fonti. La popstar, che non ha ancora formalmente appoggiato la candidata dem, in precedenza aveva approvato l’uso da parte della campagna didella sua canzone ‘Freedom’. La diva era stata al centro di rumors sulla sua possibile partecipazione come ospite a sorpresa alla Convention Democratica di agosto, poi rivelatasi infondata. La cantante, originaria di, aveva sostenuto il presidente Joe Biden alle ultime elezioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rap Obama con Eminem sul palco a Detroit durante il comizio per Kamala Harris - . Eminem è apparso sul palco all’ultimo minuto durante il raduno di ieri per la campagna elettorale di Kamala Harris, condotta dall’ex presidente Barack Obama, un evento nella sua città natale Detroit. Il rapper è salito sul palco dopo i discorsi del governatore del Michigan Gretchen Whitmer, dell’ex stella di football americano dei Detroit Lions Calvin […] The post Rap Obama con Eminem sul palco a Detroit durante il comizio per Kamala Harris appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Il rapper si è schierato con Kamala Harris e ha lanciato il comizio dell'ex presidente a Detroit - Il famoso rapper ha fatto una eccezione e a Detroit ha introdotto l’ex presidente Barack Obama in un comizio a favore di Kamala Harris. Il presidente una volta sul palco si è messo a rappare sulla hit di Eminem Lose Yourself e ha concluso dicendo: «Adoro Eminem». Detroit, 23 ott. Il rapper non si è esibito, ma ha espresso il suo appoggio alla vicepresidente Harris invitando il pubblico a votare. (Iodonna.it)

Eminem e Obama uniti per Kamala Harris : il comizio che ha catturato l’attenzione mondiale - Con il suo endorsement a Kamala Harris, Eminem ha invitato gli elettori a partecipare attivamente al processo democratico, sottolineando l’importanza di ogni singolo voto. Questo incontro ha non solo celebrato il supporto a Kamala Harris, candidata vice-presidente, ma ha anche dato vita a un’esibizione improvvisata che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media. (Gaeta.it)