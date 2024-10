Una mostra da Perdere la testa. Quando la decapitazione è arte (Di giovedì 24 ottobre 2024) Singolare affondo, inquietante ed attraente al contempo, nella storiografia artistica della "testa mozza". Insomma, una mostra da “Perdere la testa“, ironizza lo scrittore Gianni Biondillo che firma un divertente racconto nel catalogo a corredo dell’esposizione. Attraverso sessantaquattro opere - dai pittori lombardi seguaci di Andrea Solario a Bertozzi&Casoni, da Giuseppe Vermiglio a Julian Schnabel, da Vik Muniz a Mario Balassi, da Arturo Martini a Claude Vignon – la Galleria BKV Fine Art (via Fontana 16) invita i visitatori (sino al 20 dicembre), a riflettere sul cambiamento del nostro modo di percepire la violenza nel mondo contemporaneo, a partire da uno sguardo sull’antico. La selezione, accurata, di questa iconografia dall’antichità ai giorni nostri, parte da alcune delle teste più famose della storia, come quelle di San Giovanni Battista, Golia e Oloferne. Ilgiorno.it - Una mostra da Perdere la testa. Quando la decapitazione è arte Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Singolare affondo, inquietante ed attraente al contempo, nella storiografia artistica della "mozza". Insomma, unada “la“, ironizza lo scrittore Gianni Biondillo che firma un divertente racconto nel catalogo a corredo dell’esposizione. Attraverso sessantaquattro opere - dai pittori lombardi seguaci di Andrea Solario a Bertozzi&Casoni, da Giuseppe Vermiglio a Julian Schnabel, da Vik Muniz a Mario Balassi, da Arturo Martini a Claude Vignon – la Galleria BKV Fine Art (via Fontana 16) invita i visitatori (sino al 20 dicembre), a riflettere sul cambiamento del nostro modo di percepire la violenza nel mondo contemporaneo, a partire da uno sguardo sull’antico. La selezione, accurata, di questa iconografia dall’antichità ai giorni nostri, pda alcune delle teste più famose della storia, come quelle di San Giovanni Battista, Golia e Oloferne.

