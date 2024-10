Inter-news.it - UFFICIALE – Bayer Leverkusen, rottura del perone: salta l’Inter!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilha appena comunicato le condizioni fisiche di un proprio giocatore dopo il match di Champions League contro il Brest. Niente Inter. COMUNICATO– “L’attaccante si è fratturato ilsinistro durante la partita di UEFA Champions League dei campioni di Germania e della DFB Cup, ieri sera allo Stade Brest (1-1). Adli sarà visitato questo pomeriggio presso la Clinica ATOS Orthoparc dal Dr. André Morawe e il medico della squadra Dr. Philipp Ehrenstein ha operato. Il 24enne nazionale marocchino completerà poi la sua riabilitazione al “Werkstatt”, il centro di allenamento e riabilitazione dinella BayArena. Si prevede che Adli uscirà fino a gennaio 2025?. Dunque contronella sesta sfida di Champions League non ci sarà. Niente-Inter per Adli! OUT –-Inter è in programma il 10 dicembre alle ore 21.