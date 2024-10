Ue, premio Sacharov agli oppositori venezuelani Machado e Gonzalez (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo va alla leader delle forze democratiche venezuelane, María Corina Machado, e al candidato dell’opposizione alle elezioni presidenziali di luglio, Edmundo González Urrutia. I vincitori sono stati annunciati dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in Aula, in seguito alla decisione presa dalla Conferenza dei Presidenti dell’Eurocamera. Metsola ha dichiarato: “Il premio Sacharov 2024 per la Libertà di Pensiero è assegnato a María Corina Machado e al presidente eletto Edmundo González Urrutia per la loro coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela. Nella loro ricerca di una transizione equa, libera e pacifica del potere, hanno sostenuto senza paura i valori che milioni di venezuelani e il Parlamento europeo hanno così a cuore: giustizia, democrazia e Stato di diritto. Lapresse.it - Ue, premio Sacharov agli oppositori venezuelani Machado e Gonzalez Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il2024 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo va alla leader delle forze democratiche venezuelane, María Corina, e al candidato dell’opposizione alle elezioni presidenziali di luglio, Edmundo González Urrutia. I vincitori sono stati annunciati dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in Aula, in seguito alla decisione presa dalla Conferenza dei Presidenti dell’Eurocamera. Metsola ha dichiarato: “Il2024 per la Libertà di Pensiero è assegnato a María Corinae al presidente eletto Edmundo González Urrutia per la loro coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela. Nella loro ricerca di una transizione equa, libera e pacifica del potere, hanno sostenuto senza paura i valori che milioni die il Parlamento europeo hanno così a cuore: giustizia, democrazia e Stato di diritto.

