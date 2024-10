Travolti da un'auto mentre sono sul marciapiede: morti una mamma e due bambini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Stavano passeggiando sul marciapiede, quando un suv li ha Travolti uccidendoli sul colpo. sono morti così a Esslingen, piccolo centro a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania, tre cittadini palmesi.Secondo la stampa tedesca si tratta di Antonella Ribisi, 39 anni, e dei suoi due figli Agrigentonotizie.it - Travolti da un'auto mentre sono sul marciapiede: morti una mamma e due bambini Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Stavano passeggiando sul, quando un suv li hauccidendoli sul colpo.così a Esslingen, piccolo centro a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania, tre cittadini palmesi.Secondo la stampa tedesca si tratta di Antonella Ribisi, 39 anni, e dei suoi due figli

