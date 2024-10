Traffico internazionale di droga a Salerno, la cocaina arrivava al porto da Spagna e Sud America: 14 arresti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli indagati sono accusati della gestione di una organizzazione dedita al Traffico internazionale di droga, soprattutto cocaina, che arrivava al porto di Salerno principalmente dalla Spagna, ma anche dal Sud America. Fanpage.it - Traffico internazionale di droga a Salerno, la cocaina arrivava al porto da Spagna e Sud America: 14 arresti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli indagati sono accusati della gestione di una organizzazione dedita aldi, soprattutto, chealdiprincipalmente dalla, ma anche dal Sud

