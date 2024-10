Torna il Cittadella show (Di giovedì 24 ottobre 2024) CORTICELLA 2 Cittadella 4 CORTICELLA: Malagoli, Ercolani (81’ Pietrobuoni), Brighi, Suliani (46’ Lo Giudice), Bonetti, Zucchini, Cavallini (81’ Casadei), Landi, Rizzi, Manara, Ofoasi (46’ Gessaroli). A disp.: Mezzadri, Goffredi, Manga, Manieri, D’Isanti. All.: Nesi Cittadella: Albieri, Mandelli, Serra, Sala (60’ Truffelli), Formato (65’ Caesar Tesa), Marchetti, Aldrovandi, Mora (68’ Teresi), Carretti (84’ Gandolfi), Bertani (74’ Mondaini), Martey. A disp.: Leonardi, Pezzani, Sabotic, Andreotti. All.: Salmi Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto Reti: 12’ e 45’ Formato, 25’ (rig. Ilrestodelcarlino.it - Torna il Cittadella show Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CORTICELLA 24 CORTICELLA: Malagoli, Ercolani (81’ Pietrobuoni), Brighi, Suliani (46’ Lo Giudice), Bonetti, Zucchini, Cavallini (81’ Casadei), Landi, Rizzi, Manara, Ofoasi (46’ Gessaroli). A disp.: Mezzadri, Goffredi, Manga, Manieri, D’Isanti. All.: Nesi: Albieri, Mandelli, Serra, Sala (60’ Truffelli), Formato (65’ Caesar Tesa), Marchetti, Aldrovandi, Mora (68’ Teresi), Carretti (84’ Gandolfi), Bertani (74’ Mondaini), Martey. A disp.: Leonardi, Pezzani, Sabotic, Andreotti. All.: Salmi Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto Reti: 12’ e 45’ Formato, 25’ (rig.

