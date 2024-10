The Office: in arrivo anche il remake messicano della celebre sit-com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo quello americano e la recente versione australiana, anche il Messico si prepara ad avere il suo "Ufficio". The Office, serie mockumentary di Ricky Gervais, che ha dato il via alla sua carriera, sta per ottenere un remake messicano ancora una volta grazie a Prime Video, Amazon MGM Studios e la Máquina Vega di Gary "Gaz" Alazraki alla guida del progetto. Alazraki, che ha dato prova delle sue capacità comiche dirigendo e producendo i grandi successi Nosotros los Nobles e Club de Cuervos, sarà autore, regista e produttore esecutivo di La Oficina, mentre Marcos Bucay (Cómo Sobrevivir Soltero) sarà lo showrunner di questo adattamento messicano. Come parte dell'accordo globale firmato tra Amazon MGM Studios e Máquina Vega, La Movieplayer.it - The Office: in arrivo anche il remake messicano della celebre sit-com Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo quello americano e la recente versione australiana,il Messico si prepara ad avere il suo "Ufficio". The, serie mockumentary di Ricky Gervais, che ha dato il via alla sua carriera, sta per ottenere unancora una volta grazie a Prime Video, Amazon MGM Studios e la Máquina Vega di Gary "Gaz" Alazraki alla guida del progetto. Alazraki, che ha dato prova delle sue capacità comiche dirigendo e producendo i grandi successi Nosotros los Nobles e Club de Cuervos, sarà autore, regista e produttore esecutivo di La Oficina, mentre Marcos Bucay (Cómo Sobrevivir Soltero) sarà lo showrunner di questo adattamento. Come parte dell'accordo globale firmato tra Amazon MGM Studios e Máquina Vega, La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo Megalopolis tonfo al box office anche per Joker 2 - A Joker 2, presentato come il primo a Venezia, potrebbe applicarsi ora la definizione con cui il Times ha salutato il tonfo di Megalopolis - "il flop del film d'autore" - ricordando altri colossali fallimenti al box office: nel 1963 il Cleopatra di Joseph Mankiewicz con Elizabeth Taylor porto' la 20th Century Fox vicino alla bancarotta senza mai riuscire a recuperare il budget record per l'epoca di 44 milioni di dollari. (Quotidiano.net)

Cattivissimo Me 4 vince anche l’ultimo Box Office ITALIA di settembre - La top five del Box Office ITALIA ha poi registrato il quarto posto dell’esordiente Transformers One (amato dalla critica ma non dal pubblico anche negli USA), il cui incasso è stato 346 mila euro, con un totale di 507 mila in cinque giorni. Cattivissimo Me 4 ha vinto un ultimo Box Office ITALIA del mese di settembre privo di emozioni, con incassi ancora al di sotto delle stime. (Universalmovies.it)

Scoperta rivoluzionaria in cucina : "La friggitrice ad aria può fare anche questo!". Un tortino al cioccolato mai così soffice - Il trucco è sciogliere il cioccolato a bagnomaria e poi mescolarlo agli altri ingredienti fino a ottenere una pastella liscia e tentatrice. Non più solo forno e fornelli, ma un metodo alternativo che conserva gusto e piacevolezza, riducendo l'uso di grassi e semplificando i passaggi. Occhio al cronometro: se li lasciate troppo, addio cuore morbido. (Eccellenzemeridionali.it)