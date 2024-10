Specie aliene invasive, come difendere la biodiversità (Di giovedì 24 ottobre 2024) In questo episodio del podcast di Wired, in diretta dal Wired Next Fest Trentino 2024, abbiamo parlato di Specie aliene invasive e nuove tecnologie di tutela della biodiversità con Claudio Ioriatti, dirigente del Centro di Ricerca ed Innovazione presso Fondazione Mach Wired.it - Specie aliene invasive, come difendere la biodiversità Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In questo episodio del podcast di Wired, in diretta dal Wired Next Fest Trentino 2024, abbiamo parlato die nuove tecnologie di tutela dellacon Claudio Ioriatti, dirigente del Centro di Ricerca ed Innovazione presso Fondazione Mach

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ENEA a Maker Faire 2024 con orti spaziali e lotta alle specie aliene - – foto ufficio stampa ENEA –(ITALPRESS). Cibo per lo spazio, Space & Urban Farming – Sistemi avanzati e multilivello di coltivazione idroponica per fornire cibo salutare e ricco di molecole utili a contrastare le criticità dello spazio, riducendo anche la dipendenza dai rifornimenti terrestri. In questa XII edizione organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, ENEA è presente sia come espositore nello stand S11 sia con i talk degli esperti sui seguenti temi. (Unlimitednews.it)

Come difendere la biodiversità dalle specie aliene invasive - In questo episodio del podcast di Wired, in diretta dal Wired Next Fest Trentino 2024, abbiamo parlato di specie aliene invasive e nuove tecnologie di tutela della biodiversità con Claudio Ioriatti, d ... (wired.it)

Innovazione, orti spaziali e urbani e lotta a specie aliene: ENEA a Maker Faire 2024 - ENEA partecipa a Maker Faire 2024, la manifestazione dedicata all’innovazione tecnologica in programma a Roma dal 25 al 27 ottobre, dove ... (teleborsa.it)

Cos’è esattamente la biodiversità - E perché è importante anche per l'umanità, tanto che ogni due anni i paesi delle Nazioni Unite si riuniscono per accordarsi su come conservarla ... (ilpost.it)