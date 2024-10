Sommer: «Partita dura, ma Inter ha vinto! Arnautovic? Questo è il calcio» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sommer ha parlato al termine di Young Boys-Inter, Partita valevole per la terza giornata della Champions League, andata in scena al Wankdorf Stadion di Berna alle ore 21 e vinta dai nerazzurri 1-0 proprio allo scadere. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal portiere nerazzurro a Prime Video GODIMENTO TEMPORANEO – Yann Sommer parla così dopo Young Boys-Inter: «È stata una Partita davvero molto dura, difficile soprattutto per il campo che non conoscevamo bene. Alla fine devi vincere e l’Inter ce l’ha fatta, possiamo godere di questi tre punti e pensare al prossimo impegno. Quando l’Inter perdeva palla concedeva tanto campo e lo Young Boys ha avuto tante occasioni, ma ricordiamo che abbiamo anche noi avuto le nostre chance, sbagliando un rigore. Se diremo qualcosa ad Arnautovic? Questo è il calcio, alla fine bisogna accontentarsi di ciò che succede. Inter-news.it - Sommer: «Partita dura, ma Inter ha vinto! Arnautovic? Questo è il calcio» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha parlato al termine di Young Boys-valevole per la terza giornata della Champions League, andata in scena al Wankdorf Stadion di Berna alle ore 21 e vinta dai nerazzurri 1-0 proprio allo scadere. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal portiere nerazzurro a Prime Video GODIMENTO TEMPORANEO – Yannparla così dopo Young Boys-: «È stata unadavvero molto, difficile soprattutto per il campo che non conoscevamo bene. Alla fine devi vincere e l’ce l’ha fatta, possiamo godere di questi tre punti e pensare al prossimo impegno. Quando l’perdeva palla concedeva tanto campo e lo Young Boys ha avuto tante occasioni, ma ricordiamo che abbiamo anche noi avuto le nostre chance, sbagliando un rigore. Se diremo qualcosa adè il, alla fine bisogna accontentarsi di ciò che succede.

