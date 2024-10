Fanpage.it - Simil Pitbull adottata dal personale dell’aeroporto di Bari morde un videoperatore: l’ennesimo caso di mancata cultura cinofila

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora una volta un Terrier di tipo Bull sotto i riflettori della cronaca quando è la cronaca stessa ad averlo voluto mettere in luce. Cosa ha portato laPittbull Luna are l'operatore di Mediaset? Proviamo ad analizzare il comportamento per capire la delicatezza delle emozioni dei cani in generale e di quelli di questa tipologia in particolare.