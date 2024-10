Sicurezza costa in Toscana | progetto Amis da due milioni

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)inda duein, migliorare le conoscenze per l’individuazione, la prevenzione dei rischi e ladella. Questo in estrema sintesi, illustra Regione, l’obiettivo del-Sistemi avanzati di monitoraggio e gemelli digitali per lae la resilienza della’, presentato a Lucca nella sede dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale. Il– coordinato come capofila da LaMMA, consorzio pubblico tra la Regionee il Cnr con sede a Firenze – è finanziato dal programma Interreg Marittimo Italia-Francia con un budget totale di quasi 2di euro ripartiti in 2 anni e mezzo.