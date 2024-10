Scopri “Fatti Sentire”, Il Nuovo Singolo di Raffaele Poggio contro le Dinamiche Tossiche della Musica e dello Spettacolo (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Fatti Sentire”, il Nuovo Singolo di Raffaele Poggio, è un brano audace che denuncia le avance sessuali e i compromessi inaccettabili presenti nel mondo della Musica e dello Spettacolo. In uscita domani venerdì 25 Ottobre racconta l’esperienza dell’artista di proposte inadeguate e tentativi di manipolazione, invitando tutti a combattere per i propri diritti e a preservare i loro valori fondamentali attraverso un sound pop-latin coinvolgente. “Fatti Sentire” è Il Nuovo Singolo di Raffaele Poggio Il Nuovo Singolo di Raffaele Poggio, intitolato “Fatti Sentire”, è un brano audace che affronta in modo diretto le avances sessuali e i compromessi inaccettabili nel panorama Musicale e nello Spettacolo. La canzone, in uscita venerdì 25 ottobre, si distingue per il coraggio del suo messaggio. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Fatti Sentire”, Il Nuovo Singolo di Raffaele Poggio contro le Dinamiche Tossiche della Musica e dello Spettacolo Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) “”, ildi, è un brano audace che denuncia le avance sessuali e i compromessi inaccettabili presenti nel mondo. In uscita domani venerdì 25 Ottobre racconta l’esperienza dell’artista di proposte inadeguate e tentativi di manipolazione, invitando tutti a combattere per i propri diritti e a preservare i loro valori fondamentali attraverso un sound pop-latin coinvolgente. “” è IldiIldi, intitolato “”, è un brano audace che affronta in modo diretto le avances sessuali e i compromessi inaccettabili nel panoramale e nello. La canzone, in uscita venerdì 25 ottobre, si distingue per il coraggio del suo messaggio.

“E Tu Come Ci Stai” - Il Nuovo Singolo di Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo È Ora Disponibile su Tutte le Piattaforme - periodicodaily. Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo Presentano il Nuovo Singolo “E Tu Come Ci Stai” Oggi 24 ottobre 2024 segna una data importante per la scena musicale con il lancio ufficiale di “E Tu Come Ci Stai”, il nuovo singolo dei cantautori Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo. (Spettacolo.periodicodaily.com)

Scopri “Marcio” - il nuovo singolo di PAR TY - Il Nuovo Singolo di PAR TY è “Marcio” A partire da venerdì 25 ottobre 2024, il nuovo singolo “MARCIO” di PAR TY sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale. Successivamente, nel novembre dello stesso anno, è uscito il secondo EP, “AFTER PARTY”. Questa release rappresenta un’importante aggiunta al panorama musicale e promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori. (Spettacolo.periodicodaily.com)

“E Tu Come Ci Stai” - Il Nuovo Singolo di Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo Fuori Oggi 24 Ottobre - Il suo momento di svolta arriva nel 2005, quando Umberto Tozzi porta al Festival di Sanremo la canzone Le Parole, co-scritta con Ancillotti. E sottolineando che le relazioni si trovano anche nelle cose più semplici. Scopri i Cinque Reel Promozionali di Mattia Modica per l’uscita di “E Tu Come Ci Stai” L’arrangiamento del brano è stato curato da Matteo Gaggioli presso Logic Studio di Pistoia, che conferisce alla traccia un suono ricercato e coinvolgente. (Spettacolo.periodicodaily.com)