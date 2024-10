Roberto Mancini non è più il ct dell’Arabia Saudita (Di giovedì 24 ottobre 2024) RIYADH (ARABIA Saudita) (ITALPRESS) – Roberto Mancini non è più il commissario tecnico dell’Arabia Saudita. La Federazione, infatti, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’allenatore italiano che prevede la risoluzione del suo contratto come allenatore della nazionale di calcio Saudita. La Saff (Saudi Arabian Football Federation) in un comunicato ha reso noto che: “Il Consiglio di amministrazione della Federcalcio ha raggiunto oggi un accordo che prevede la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. La Federazione ringrazia l’allenatore Roberto Mancini, augurandogli tanti successi nella sua carriera. Il Consiglio Direttivo conferma che il nome del prossimo allenatore della prima squadra sarà reso noto nei prossimi giorni dopo la definitiva e ufficiale conclusione della procedura contrattuale”. Unlimitednews.it - Roberto Mancini non è più il ct dell’Arabia Saudita Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) RIYADH (ARABIA) (ITALPRESS) –non è più il commissario tecnico. La Federazione, infatti, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’allenatore italiano che prevede la risoluzione del suo contratto come allenatore della nazionale di calcio. La Saff (Saudi Arabian Football Federation) in un comunicato ha reso noto che: “Il Consiglio di amministrazione della Federcalcio ha raggiunto oggi un accordo che prevede la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. La Federazione ringrazia l’allenatore, augurandogli tanti successi nella sua carriera. Il Consiglio Direttivo conferma che il nome del prossimo allenatore della prima squadra sarà reso noto nei prossimi giorni dopo la definitiva e ufficiale conclusione della procedura contrattuale”.

