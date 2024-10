Ilrestodelcarlino.it - Riapre la Sala Strocchi. Terminata la ristrutturazione: a volte sarà anche un cinema

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ravenna, 24 ottobre 2024 – Lariaprirà entro la fine dell’anno. La storicaravennate, da sempre del Partito democratico, dalla fine dello scorso anno è gestita da Eufente, la società romana proprietaria dicity e Astoria. Sono stati effettuati alcuni interventi dial tetto e di manutenzione ordinaria all’interno, mancano gli ultimi ritocchi agli impianti, poinuovamente pronta ad ospitare eventi. E il primo potrebbe essere in programma già il prossimo mese. L’investimento di Eufente nelladi via Maggiore, all’angolo con via Chiesa, si aggira attorno ai 200mila euro. Al suo interno, come avvenivain passato, verranno ospitati eventi di vario genere, dalle feste con ballo ai concerti, dalle conferenze ai corsi, agli spettacoli teatrali. In cartellone potrebbero esserci, in occasioni speciali, proiezionitografiche.