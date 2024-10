Bergamonews.it - Reciprocità intergenerazionale: under 25 e over 65 insieme per abbattere gli stereotipi

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. Nasce su iniziativa del CHL – Center For Healthy Longevity dell’Università degli studi di Bergamo, e grazie al supporto di Regione Lombardia, l’innovativo progetto ditra25 e65 – REINT2565 dedicato alla cittadinanza. REINT2565 si propone come una nuova e importante occasione per rimettere al centro gli anziani della città: attraverso la creazione di spazi di condivisione di conoscenze e dialogo tra due generazioni distanti, il progetto intende, infatti,gliageisti (che vedono le persone anziane come molto distanti e spesso poco integrate nella società, e le persone giovani come poco interessate condividere esperienze con coloro che non coetanei) e le diffidenze intergenerazionali culturalmente determinate, per costruire un reciproco impegno tra le generazioni.