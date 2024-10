Rayman, è in sviluppo un nuovo capitolo, arriva la conferma ufficiale di Ubisoft (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ubisoft ha confermato i recenti rumor che si sono fatti rapidamente largo sul web, affermando che è effettivamente in sviluppo un nuovo capitolo di Rayman presso Ubisoft Milan. Dopo il report condiviso da Tom Henderson, un portavoce del publisher francese ha contattato direttamente Kotaku per confermare in modo ufficiale l’inizio dello sviluppo di un nuovo gioco della serie platform, aggiungendo che il titolo è attualmente in lavorazione presso gli autori della serie di Mario + Rabbids ed Ubisoft Montpellier, il team che ha realizzato il recente e sfortunato Prince of Persia: The Lost Crown. Leggiamo quanto affermato dal publisher francese con un’email: “Siamo lieti di confermare che Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milano hanno recentemente avviato una fase di esplorazione sul marchio di Rayman. Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali e condivideremo maggiori dettagli in seguito. Game-experience.it - Rayman, è in sviluppo un nuovo capitolo, arriva la conferma ufficiale di Ubisoft Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)hato i recenti rumor che si sono fatti rapidamente largo sul web, affermando che è effettivamente inundipressoMilan. Dopo il report condiviso da Tom Henderson, un portavoce del publisher francese ha contattato direttamente Kotaku perre in modol’inizio dellodi ungioco della serie platform, aggiungendo che il titolo è attualmente in lavorazione presso gli autori della serie di Mario + Rabbids edMontpellier, il team che ha realizzato il recente e sfortunato Prince of Persia: The Lost Crown. Leggiamo quanto affermato dal publisher francese con un’email: “Siamo lieti dire cheMontpellier eMilano hanno recentemente avviato una fase di esplorazione sul marchio di. Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali e condivideremo maggiori dettagli in seguito.

