Raddoppio della ferrovia Il Comitato ha ragione Sindaci tenuti all’oscuro

(Di giovedì 24 ottobre 2024) C’era anche Isabella Conti (foto), ex sindaca di San Lazzaro di Savena oggi candidata del Pd alle elezioni regionali del 17-18 novembre, all’incontro con ilNo Viadotto al quale, l’altra sera, hanno partecipato una cinquantina di persone per discutere del contestato progetto di ampliamento. Presenti pure due referenti di Legambiente e la civica Carmen Cappello. Tutti d’accordo su un punto: posticipare il termine per presentare le osservazioni, attualmente fissato al 4 novembre, perché un tale piano "non può essere discusso senza la Regione". In particolare, Conti ha esaltato il lavoro del, che ormai da mesi contesta la costruzione di un viadotto per portare avanti l’opera e auspica invece di realizzarla attraverso un tunnel sotterraneo.