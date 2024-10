Quindicenne ucciso a colpi di pistola a Napoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte in Corso Umberto a Napoli. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato: la Squadra Mobile sta verificando il coinvolgimento nella vicenda di un altro minore, lievemente ferito. Quotidiano.net - Quindicenne ucciso a colpi di pistola a Napoli Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 anni è statodila scorsa notte in Corso Umberto a. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato: la Squadra Mobile sta verificando il coinvolgimento nella vicenda di un altro minore, lievemente ferito.

