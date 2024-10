Quali sono le implicazioni pratiche (Di giovedì 24 ottobre 2024) La sentenza del TAR del Lazio n°1868 del 2024 evidenzia i rischi legati all’acquisto di immobili che presentano irregolarità edilizie. Il principio ribadito dal tribunale, secondo cui la responsabilità per l’abuso grava sull’attuale proprietario, comporta inevitabilmente conseguenze tanto per chi acquista un immobile sia per chi lo vende, rendendo di fatto l'atto di compravendita un momento molto delicato. Pertanto, quando si è in procinto di concludere un acquisto, è fondamentale richiedere tutta la documentazione autorizzativa relativa al bene e, se possibile, rivolgersi a professionisti Qualificati come architetti o geometri al fine di effettuare un’accurata verifica della conformità edilizia. Quotidiano.net - Quali sono le implicazioni pratiche Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) La sentenza del TAR del Lazio n°1868 del 2024 evidenzia i rischi legati all’acquisto di immobili che presentano irregolarità edilizie. Il principio ribadito dal tribunale, secondo cui la responsabilità per l’abuso grava sull’attuale proprietario, comporta inevitabilmente conseguenze tanto per chi acquista un immobile sia per chi lo vende, rendendo di fatto l'atto di compravendita un momento molto delicato. Pertanto, quando si è in procinto di concludere un acquisto, è fondamentale richiedere tutta la documentazione autorizzativa relativa al bene e, se possibile, rivolgersi a professionistificati come architetti o geometri al fine di effettuare un’accurata verifica della conformità edilizia.

Vendere casa in Italia : ecco quali sono le città dove si registrano le trattative più velo - Milano è la città italiana in cui gli immobili si vendono più velocemente, di media in meno di tre mesi, mentre Bari è all’ultimo posto di questa speciale classifica, con oltre cinque mesi. Bologna e Firenze si piazzano al secondo posto ex aequo, con tempi di vendita medi di 3,3 mesi e con una lieve crescita, che ammonta rispettivamente a +1% e a +0,6%, in confronto al primo semestre dello scorso anno. (Quotidiano.net)

Gemma Galgani svela le sue preferenze a Uomini e Donne : quali sono i due tronisti che preferisce e la dama del parterre a cui si sente più vicina - Poi Gemma ha parlato di Ida Platano e della sua scelta di non tornare in trasmissione per viversi la propria vita fuori; e a riguardo ha ammesso di essere molto contenta per lei perchè se ha fatto questa scelta vuol dire che ha raggiunto una serenità e un equilibrio che le permettono di ‘bastare’a se stessa. (Isaechia.it)

Quali sono i parchi nazionali piu? interessanti d’Europa? - Parco Nazionale delle Isole Atlantiche Condiviso dalle province galiziane di A Coruña e Pontevedra, nell’angolo Nord-occidentale della Spagna, il Parco Nazionale delle Isole Atlantiche della Galizia è situato nel cuore delle Rías Baixas. Questa struttura vulcanica si erge a 7. Il suo paesaggio naturale è unico, ricco di valli, antiche rocche, brughiere punteggiate di erica, laghi cristallini, fattorie e scure foreste di abeti rossi. (Velvetmag.it)