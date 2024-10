Presidenziali americane, secondo gli ultimi sondaggi Trump è in testa con due punti percentuali in più rispetto a Harris (Di giovedì 24 ottobre 2024) Come da pronostico, nelle Presidenziali americane si preannuncia un testa a testa tra il candidato repubblicano, Donald Trump, e la sfidante dei democratici, Kamala Harris. Una battaglia all’ultimo voto in cui, secondo l’ultimo sondaggio del Wall Street Journal, il tycoon sarebbe in vantaggio di due punti percentuali rispetto all’attuale vicepresidente degli Stati Uniti. Stando all’ultima rilevazione, il 47% degli elettori statunitensi opterebbe per Trump, rispetto al 45% che punterebbe per Harris. Il sondaggio indica anche che il 52% degli elettori approva la performance di Trump quando era presidente degli Stati Uniti, mentre solo il 42% ha approvato la performance di Harris come vicepresidente. Presidenziali americane, secondo gli ultimi sondaggi Trump è in testa con due punti percentuali in più rispetto a Harris Il sondaggio è stato condotto dal 19 al 22 ottobre tra 1.500 elettori. Lanotiziagiornale.it - Presidenziali americane, secondo gli ultimi sondaggi Trump è in testa con due punti percentuali in più rispetto a Harris Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Come da pronostico, nellesi preannuncia untra il candidato repubblicano, Donald, e la sfidante dei democratici, Kamala. Una battaglia all’ultimo voto in cui,l’ultimoo del Wall Street Journal, il tycoon sarebbe in vantaggio di dueall’attuale vicepresidente degli Stati Uniti. Stando all’ultima rilevazione, il 47% degli elettori statunitensi opterebbe peral 45% che punterebbe per. Ilo indica anche che il 52% degli elettori approva la performance diquando era presidente degli Stati Uniti, mentre solo il 42% ha approvato la performance dicome vicepresidente.gliè incon duein piùIlo è stato condotto dal 19 al 22 ottobre tra 1.500 elettori.

