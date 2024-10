Lanazione.it - Over 70 tra impegni extra e sacrifici: "Il loro lavoro ora è sopravvivere"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) di Rossella Conte Dopo 40 anni in bottega come pellettiere Simone oggi è costretto a lavorare come giardiniere nonostante i 70 anni di età. Prende poco più di 700 euro, troppo pochi per pensare sia a lui che a sua moglie. Quindi Simone ha deciso di coltivare la sua passione, quella per il verde. Ma c’è anche Antonio, l’idraulico di 78 anni che anziché godersi il meritato riposo continua a fare qualche riparazione per racimolare una manciata di spiccioli in più. Martina, invece, ha lavorato una vita in un bar e oggi, a 79 anni, aiuta alcuni parenti con i bambini. Sono alcuni dei pensionati fiorentini per i quali tra rincari generalizzati e affitti alle stelle è diventato sempre più difficile sbarcare il lunario. Secondo un’indagine dell’Istat nel 2022 i pensionati fiorentini hanno raggiunto quota 219.538. Di questi 1.246 (1075 uomini e 171 donne) prendono fino a 249,99 euro.